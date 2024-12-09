Блинкен: США хотят предотвратить возрождение исламистского движения в Сирии

США хотели бы не допустить повторного появления террористов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии, заявил госсекретарь Энтони Блинкен 9 декабря во время выступления на мероприятии в Госдепе США.
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