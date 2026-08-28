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Адвокат Дураева: ответственность перед покупателем обычно несёт продавец билета

Адвокат Дураева: ответственность перед покупателем обычно несёт продавец билета

Адвокат Людмила Дураева рассказала, что организатор может начать продажу билетов до заключения договора с площадкой, однако обязан предоставить покупателям полную и достоверную информацию об условиях проведения мероприятия.

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