Адвокат Дураева: ответственность перед покупателем обычно несёт продавец билета

Адвокат Людмила Дураева рассказала, что организатор может начать продажу билетов до заключения договора с площадкой, однако обязан предоставить покупателям полную и достоверную информацию об условиях проведения мероприятия.
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