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Калужские новости

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В Калуге прошел Хоровой Собор фестиваля «Музыка над Окой»

В Калуге прошел Хоровой Собор фестиваля «Музыка над Окой»

На сцене Свято-Троицкого кафедрального собора выступили более 350 музыкантов из 13 хоровых коллективов из разных городов России.

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