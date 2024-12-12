Ученые обнаружили горбатого кита, который преодолел более 13 тысяч километров

Программа Happywhale, предназначенная для идентификации китов по уникальным узорам на их хвостах, которые действуют как «отпечатки пальцев», помогла обнаружить горбатого кита, который преодолел более 13 тысяч километров, проплыв от берегов Колумбии до Танзании.
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