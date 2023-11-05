Соболенко останется первой ракеткой мира до конца года, если сегодня обыграет Швентек в Мексике

От полуфинала Итогового турнира WTA зависит, кто станет сильнейшей теннисисткой мира в сезоне-2023. В этом матче сегодня в полночь по московскому времени в мексиканском городе Канкун встретятся первая и вторая ракетки мира – Арина Соболенко из Белоруссии и Ига Швентек из Польши.