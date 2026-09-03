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Казанда 12 һәм 13 сентябрьдә «Бәрәкәтле көз» фестивале узачак

Мәскәү базары администрациясе Казанда 12 һәм 13 сентябрьдә узачак «Бәрәкәтле көз» («Очень! Осень») фестиваленең музыкаль программасын игълан итте.

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