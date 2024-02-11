Стоматолог Золотницкий объяснил, почему нужно чистить зубы перед завтраком

Зубы лучше чистить до первого приема пищи и желательно пользоваться ополаскивателем, о чем в беседе с Москвой 24 рассказал главный внештатный специалист-стоматолог столичного Департамента здравоохранения Игорь Золотницкий.
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