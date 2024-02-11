Аргументы и Факты
ЛентаПолитикаОбществоДеньгиКультураСпортВопрос-ответЗдоровье
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Аргументы и Факты

49 015 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    А за что она будет подавать в суд на НТВ? ТАМ ПРАКТИЧЕСКИ весь фильм ОНА САМА ВСЕ ГОВОРИТ!! Никто на нее не наговарив...Собчак хочет пода...
  • лина любимцева
    Бедолага!!! От подобных падений никто из нас не застрахован.... Искренне сочувствую... а учитывая возраст, ему будет ...Mash: Петросяна э...
  • Алексей Мельник
    А нельзя запретить продажу любого газа в гейропу до окончания СВО? А то как то ... " либо крестик снимите, либо штаны...Hrot24: мораторий...

Стоматолог Золотницкий объяснил, почему нужно чистить зубы перед завтраком

Стоматолог Золотницкий объяснил, почему нужно чистить зубы перед завтраком

Зубы лучше чистить до первого приема пищи и желательно пользоваться ополаскивателем, о чем в беседе с Москвой 24 рассказал главный внештатный специалист-стоматолог столичного Департамента здравоохранения Игорь Золотницкий.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх