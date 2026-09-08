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Царьград

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Казахстану до 2035 года понадобится 2,9 млн специалистов

Казахстану до 2035 года понадобится 2,9 млн специалистов

Министр труда и социальной защиты Казахстана Аскарбек Ертаев озвучил на заседании правительства прогноз, согласно которому до 2035 года национальной экономике потребуется 2,9 млн специалистов.

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