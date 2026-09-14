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Екатеринбургта «Күңел» кичәсе узачак

18 сентябрьдә Екатеринбургта «Күңел» исемле җылы иҗат кичәсе була. Чараны оештыручылар кунакларны җылылык атмосферасыннан ләззәтләнеп кенә калмыйча, программада тулы канлы катнашучы булырга да чакыра, дип хәбәр итә Бөтендөнья татар конгрессы матбугат хезмәте.

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