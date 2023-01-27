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Джоэл Эмбиид стал 4-м в голосовании болельщиков и не попал в стартовую пятерку на Матч всех звезд

Центровой «Сиксерс» Джоэл Эмбиид не попал в стартовую пятерку от Востока на Матч всех звезд 2023 года.

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