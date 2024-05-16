Критики одобрили фильм "Фуриоса: Хроники Безумного Макса"

В последние дни появилось много рецензий на фантастический боевик "Фурии: хроники Безумного Макса". Критикам фильм очень понравился - они отмечают его яркость и объемность, но также отмечают отсутствие оригинальности и повторяемости некоторых моментов.
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