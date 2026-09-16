Гутерреш назвал конфликт на Украине разрушительным для мировой экономики

Конфликт на Украине носит разрушительные последствия для мировой экономики. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
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