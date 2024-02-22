Председатель СК России поручил доложить о ходе проверки по факту возможных мошеннических действий в отношении пенсионера из Ульяновска

В эфире федерального канала вышел сюжет с историей пенсионера из Ульяновска, который вначале лишился своего жилья в результате пожара, а теперь боится потерять вновь отстроенный дом в результате возможных мошеннических действий жителя региона.
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