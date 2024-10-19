«Ребята готовы вернуться в тыл». Украинский депутат предупредил о зреющем бунте в ВСУ из-за захвата собора в Черкассах

Депутат Рады Дмитрук: бойцы ВСУ готовы вернуться в тыл из-за захвата собора УПЦ Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) готовы сложить оружие из-за захвата раскольниками Архангело-Михайловского собора в Черкассах — крупнейшего храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ).
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