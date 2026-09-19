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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сингапур (WTA). Андреева, Анисимова начнут со второго круга, Прозорова может выйти на Эалу

Опубликована сетка турнира WTA 500 в Сингапуре, который пройдет на следующей неделе. Мирра Андреева (1) во втором круге сыграет с Дарьей Касаткиной или Александрой Саснович .

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