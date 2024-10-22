Произошла со мной следующая история. Полгода назад я встретил Настю, и это была настоящая искра. Я понимал, что это не просто роман, а что-то большее.
Как я столкнулся с изменой
Комментарии
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ВераВерная
Все проходит. Пройдет и это. Насте не нужен муж. Она и освободилась от прежних отношений поэтому. Не нагулялась. А автору этих страданий просто повезло. Отсохла как грязь - радуйтесь!
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16 час.
Alina Budkina
А почему вы не общались целый месяц? Сотовую связь и интернет отменили? Если не было общения, Настя могла решить, что больше не нужна автору письма, вот и нашла другого. Так что пусть автор поищет причину в себе.
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16 час.
ВераВерная
А что за командировка была у автора статьи, вы знаете? Бывают такие обстоятельства, что нельзя ни сотовой связью пользоваться, ни Интернетом.
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8 час.
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