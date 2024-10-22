Как я столкнулся с изменой

ВераВерная Все проходит. Пройдет и это. Насте не нужен муж. Она и освободилась от прежних отношений поэтому. Не нагулялась. А автору этих страданий просто повезло. Отсохла как грязь - радуйтесь!

Alina Budkina А почему вы не общались целый месяц? Сотовую связь и интернет отменили? Если не было общения, Настя могла решить, что больше не нужна автору письма, вот и нашла другого. Так что пусть автор поищет причину в себе.