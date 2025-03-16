Минздрав хочет ужесточить правила проверки водителей на алкоголь и наркотики

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Минздрав РФ разработал новые правила освидетельствования водителей на состояние алкогольного и наркотического опьянения, теперь проверку нельзя будет проводить без письменного согласия гражданина, сообщает "Парламентская газета" со ссылкой на проект приказа.