Юрий Бровко победил на выборах в Госдуму в Тульской области

Юрий Бровко, набрав 62,28% голосов, победил на выборах в Госдуму в Тульской области, опередив кандидата от КПРФ и «Новых людей».
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