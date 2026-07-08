Индийский стартап Skyroot готовится к первой попытке орбитального запуска ракеты Vikram-1 уже 12 июля

Частная компания планирует выйти на темп до одного запуска в месяц после подтверждения надёжности носителяИндийская частная космическая компания Skyroot Aerospace готовит первый орбитальный запуск собственной ракеты Vikram-1.
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