Много разных вещей мы прочли в Telegram-каналах в связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.
Арест генерала Попова и плач военблогеров
Комментарии
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Андрей Павлов
Украл на 100 млн, и никаких внешних проявлений? И никакого занюханного коттеджика или более-менее приличной иномарки? Даже не смешно. Паркетный генерал из списка Форбс на свободе (интересно, сколько у Целикова этих сотен миллионов), а ничего не имеющий окопный генерал в кутузке. Чудны дела твои, Господи.
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3 час.
vladimir vedenkin
А может быть дело и не в воровстве, а попытка заткнуть дыры в мат-тех обеспечении за счет перераспределения средств на более необходимое...
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44 мин.
hbqЮрий Забродоцкий
Перед 1941 г. под предлогом борьбы с врагами народа именно враги народа и карьеристы выискивали и осуждали без вины виноватых. Это оставило Красную Армию без многих опытных командующих и командиров. Вот и с коррупцией , возможно, есть воры, которые кричат "Держи вора!".
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44 мин.
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