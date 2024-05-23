ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

46 150 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Наталья Волкова
    Почаще бы так, может сами уезжать бы стали.Правильно сделали ребята, если власти не видят ничего, надо порядок наводи...Один вырвался, вт...
  • николай ткаченко
    Моя форма и кинжал-национальный, а не военный прикид. Я на работу в нем хожу.Глава СПЧ при Пре...
  • Алексей Коржов
    Страна дурдома , в думе заседают враги русского народа и властям нет до этого дела они разваливают страну своими зако..."Теперь я "враг н...

Арест генерала Попова и плач военблогеров

Арест генерала Попова и плач военблогеров

Много разных вещей мы прочли в Telegram-каналах в связи с задержанием и арестом бывшего командующего 58-й армией Ивана Попова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Павлов
Украл на 100 млн, и никаких внешних проявлений? И никакого занюханного коттеджика или более-менее приличной иномарки? Даже не смешно. Паркетный генерал из списка Форбс на свободе (интересно, сколько у Целикова этих сотен миллионов), а ничего не имеющий окопный генерал в кутузке. Чудны дела твои, Господи.
Ответить
3 час.
vladimir vedenkin
А может быть дело и не в воровстве, а попытка заткнуть дыры в мат-тех обеспечении за счет перераспределения средств на более необходимое...
Ответить
44 мин.
hbqЮрий Забродоцкий
Перед 1941 г. под предлогом борьбы с врагами народа именно враги народа и карьеристы выискивали и осуждали без вины виноватых.   Это оставило Красную Армию без многих опытных командующих и командиров. Вот и с коррупцией , возможно, есть воры, которые кричат &quot;Держи вора!&quot;.
Ответить
44 мин.

Картина дня

наверх