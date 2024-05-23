Арест генерала Попова и плач военблогеров

Андрей Павлов Украл на 100 млн, и никаких внешних проявлений? И никакого занюханного коттеджика или более-менее приличной иномарки? Даже не смешно. Паркетный генерал из списка Форбс на свободе (интересно, сколько у Целикова этих сотен миллионов), а ничего не имеющий окопный генерал в кутузке. Чудны дела твои, Господи.

vladimir vedenkin А может быть дело и не в воровстве, а попытка заткнуть дыры в мат-тех обеспечении за счет перераспределения средств на более необходимое...