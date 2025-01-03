Славя Рождество: где в Крыму пройдут праздничные концерты

Почувствовать дух Рождества в Крыму предлагают в первых числах января и в сам праздник. Тематические концерты состоятся в привычных и необычных локациях полуострова – в театрах, дворцах культуры, пещере и старинной усадьбе.
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