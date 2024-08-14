Родители в Барнауле хорошо и плохо оценили условия договоров на целевое обучение

Чаще всего барнаульцы обращают внимание на гарантии трудоустройства после окончания вуза В Барнауле 45% родителей абитуриентов-2024 рассказали, что их дети рассматривали возможность целевого обучения в вузе, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.
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