Внешняя торговля Китая выросла на 16,9% в первом полугодии 2026 года

Внешняя торговля Китая в первом полугодии 2026 года выросла на 16,9 процента в годовом исчислении и достигла 25,47 триллиона юаней (~ 3,76 трлн долларов), согласно данным, опубликованным во вторник Главным таможенным управлением (General Administration of Customs, GAC).