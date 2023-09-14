Все машины взяты в кредит, квартиры в ипотеку, а на пенсии не проживёшь! – говорят вечно недовольные

Галина Кузьменкова Автору этого опуса - аплодисменты. У меня пенсия 15000 рублей. после оплаты комуналки 7500 руб. ,живу ни в чём себе не отказывая. Благо квартиру дали ещё при СССР безоплатно,а кредит за машину не плачу из-за отсутствия таковой. Ну а продукты стараюсь покупать при наличии скидок. Да,мы не жировали и при СССР,но я даже в страшном сне не могла себе представить,что мы будем так жить,как сейчас.

Иван Агеев И чего у тебя нет того, что было при СССР? Только не ври и без лозунгов. И что это за коммуналка у тебя - полпенсии? Опять врёшь. Если нет - тебе должна быть субсидия, поскольку платишь больше 20%. А пенсию ты при СССР заработала? Ну, так туда и жалуйся!