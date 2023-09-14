Расставил я, значит, “сети”, написав недавно статью о социализме, который по моему мнению сейчас существует в России и вечно недовольных чем-то людях, каких сейчас в России тоже существует немало, и за несколько дней попалось в эту сеть некоторое количество тех самых вечно недовольных! Одному из таких я уже написал развёрнутый ответ в следующей статье этого цикла, и вот ещё один “одарённый” под ником Хитрая Хитрюга написал мне давно поднадоевший аргумент: Фантазёр ты… Забыл ты сказать, что пенсии копеечные, все машины кредитные, а квартиры у молодёжи в ипотеках.
Все машины взяты в кредит, квартиры в ипотеку, а на пенсии не проживёшь! – говорят вечно недовольные
Комментарии
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Галина Кузьменкова
Автору этого опуса - аплодисменты. У меня пенсия 15000 рублей. после оплаты комуналки 7500 руб. ,живу ни в чём себе не отказывая. Благо квартиру дали ещё при СССР безоплатно,а кредит за машину не плачу из-за отсутствия таковой. Ну а продукты стараюсь покупать при наличии скидок. Да,мы не жировали и при СССР,но я даже в страшном сне не могла себе представить,что мы будем так жить,как сейчас.
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2 час.
Иван Агеев
И чего у тебя нет того, что было при СССР? Только не ври и без лозунгов. И что это за коммуналка у тебя - полпенсии? Опять врёшь. Если нет - тебе должна быть субсидия, поскольку платишь больше 20%. А пенсию ты при СССР заработала? Ну, так туда и жалуйся!
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2 час.
Евгения Болотова
Лайки зарабатывать на брехне стало проще, чем говоря правду. Это теперь называется "пиар". Бреши, бреши Емеля - твоя неделя... Или не Емеля, а помощник депутата? И какая у тебя зарплата? 350 тысяч? мало... Ещё на лайках подсобирать и за кордон уж можно гнать...
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1 час.
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