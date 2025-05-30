Воздушно-космические силы России успешно уничтожили технику ВСУ

Ударная группа Воздушно-космических сил России, включая вертолёты Ка-52м и Ми-28нм, нанесла ракетные удары по технике ВСУ в зоне ответственности группировки "Юг", успешно вернувшись на базу после выполнения задачи.
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