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Краткосрочная потребительская инфляция в Пакистане превысила 47%

Краткосрочная потребительская инфляция в Пакистане превысила 47%

Краткосрочная потребительская инфляция в Пакистане за неделю с 13 по 19 апреля достигла уровня в 47,23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Пакистанского бюро статистики, опубликованных 22 апреля на сайте ведомства.

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