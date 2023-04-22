Краткосрочная потребительская инфляция в Пакистане превысила 47%

Краткосрочная потребительская инфляция в Пакистане за неделю с 13 по 19 апреля достигла уровня в 47,23% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Пакистанского бюро статистики, опубликованных 22 апреля на сайте ведомства.