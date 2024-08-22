🎊Праздники🎊 Сегодня Россия отмечает не только День Государственного флага, но еще этот день вошел в историю благодаря сошедшему с конвейера танку Т-34.
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🎊Праздники🎊 Сегодня Россия отмечает не только День Государственного флага, но еще этот день вошел в историю благодаря сошедшему с конвейера танку Т-34.