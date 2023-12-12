Куриные яйца в России могут начать дешеветь весной 2024 года. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, передает телеканал "360" со ссылкой на "Парламентскую газету".
Яйца в России могут подешеветь весной
Комментарии
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ч
чвсатпкьл
(Тульская служба новостей проанализировала данные Росстата по стоимости куриных яиц и реальную обстановку в магазинах на конец ноября 2023 года. Читайте также новости Тулы и Тульской области:)🤣😂 и какие новости не вижу никаких новостей.
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