Яйца в России могут подешеветь весной

Куриные яйца в России могут начать дешеветь весной 2024 года. Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Сергей Митин, передает телеканал "360" со ссылкой на "Парламентскую газету".