В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных

В Санкт-Петербурге правоохранители разгромили законспирированную ячейку запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), члены которой хотели отравить продукты для российских военных в зоне спецоперации по защите Донбасса, сообщили в ФСБ России.