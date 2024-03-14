В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных

В Санкт-Петербурге правоохранители разгромили законспирированную ячейку запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), члены которой хотели отравить продукты для российских военных в зоне спецоперации по защите Донбасса, сообщили в ФСБ России.
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