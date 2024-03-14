РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 172 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

В Петербурге раскрыли ячейку РДК*, хотевшую отравить продукты для военных

В Санкт-Петербурге правоохранители разгромили законспирированную ячейку запрещенной в России украинской террористической организации "Русский добровольческий корпус"* (РДК*), члены которой хотели отравить продукты для российских военных в зоне спецоперации по защите Донбасса, сообщили в ФСБ России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
Ты смотри, какие твари!!  Решили подсунуть отравленную &quot;гумпомощь&quot;.... &quot;Поешьте,  ребята&quot;.... ПОЖИЗНЕННОЕ ИМ ДАТЬ за такую &quot;гумпомощь&quot;, вот такое наказание должно быть!!
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх