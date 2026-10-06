Российские фигуристы вылетели на Denis Ten Memorial с задержкой

Изначально вылет был запланирован на 9:40 мск, однако самолёт отправился в Казахстан в 11:16 мск. Этот рейс также использовали Мария Захарова и Дина Хуснутдинова, а также танцевальные дуэты Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Девид Нарижный и Анна Щербакова/Егор Гончаров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Россия и Индия пр...
- GS Минобороны России...
- НН «Новая газета» об...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым