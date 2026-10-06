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Регионы России

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Российские фигуристы вылетели на Denis Ten Memorial с задержкой

Российские фигуристы вылетели на Denis Ten Memorial с задержкой

Изначально вылет был запланирован на 9:40 мск, однако самолёт отправился в Казахстан в 11:16 мск. Этот рейс также использовали Мария Захарова и Дина Хуснутдинова, а также танцевальные дуэты Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Девид Нарижный и Анна Щербакова/Егор Гончаров.

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