Российские фигуристы вылетели на Denis Ten Memorial с задержкой

Изначально вылет был запланирован на 9:40 мск, однако самолёт отправился в Казахстан в 11:16 мск. Этот рейс также использовали Мария Захарова и Дина Хуснутдинова, а также танцевальные дуэты Василиса Кагановская/Максим Некрасов, Ирина Хавронина/Девид Нарижный и Анна Щербакова/Егор Гончаров.