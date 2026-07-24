Аналитик «Финама» описал схему поставок бензина из Индии

Аналитики оценили значение партии бензина из Индии для топливного рынка России, стоимость сложной логистической схемы и то, кто в итоге платит премию за длинный маршрут, а также риски, связанные со связью НПЗ Nayara Energy с «Роснефтью».
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