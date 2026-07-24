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Аналитик «Финама» описал схему поставок бензина из Индии

Аналитик «Финама» описал схему поставок бензина из Индии

Аналитики оценили значение партии бензина из Индии для топливного рынка России, стоимость сложной логистической схемы и то, кто в итоге платит премию за длинный маршрут, а также риски, связанные со связью НПЗ Nayara Energy с «Роснефтью».

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