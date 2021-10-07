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Жить надо у родителей мужа

Жить надо у родителей мужа

Зачем заморачиваться с ипотекой и ремонтом ради собственного жилья? Идеальный вариант - жить у его родителей.

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Максим Шишкин
Это что за конченная дрянь куриной лапой накорябала?
Денис
Принцеждалка которую не хотят.)))
Элина Морозова
А как должно быть правильно?
Элина Морозова
Где написано, что не хотят? Какой же он принц? Он обслуживающий персонал)))
Владимир Eвтушенко
Некая шлюха Фаина Золотусская, себе же лайк поставила.
Максим Шишкин
Ну уж явно не так...
Денис
Почему должна быть именно трёшка?
Элина Морозова
Наверное чтобы свекры часто перед глазами не мелькали, а делом занимались))
Алена
ещё не с каждой свекровью можно комфортно жить в одной квартире , хотя я такие случаи знаю и была в гостях у своих одногруппниц , которы так жили . Многие мечтали убежать вместе с мужем и детьми , но финансово не могли себе позволить, постоянно ныли , жаловались , как неприятно видеть каждый свекровь и свёкра .

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