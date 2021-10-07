Жить надо у родителей мужа

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫДети и семьяЖить надо у родителей мужа Зачем заморачиваться с ипотекой и ремонтом ради собственного жилья? Идеальный вариант - жить у его родителей.Вернуться к статье92НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьМаксим ШишкинЭто что за конченная дрянь куриной лапой накорябала?ДенисПринцеждалка которую не хотят.)))Элина МорозоваА как должно быть правильно?Элина МорозоваГде написано, что не хотят? Какой же он принц? Он обслуживающий персонал)))Владимир EвтушенкоНекая шлюха Фаина Золотусская, себе же лайк поставила.Максим ШишкинНу уж явно не так...ДенисПочему должна быть именно трёшка?Элина МорозоваНаверное чтобы свекры часто перед глазами не мелькали, а делом занимались))Аленаещё не с каждой свекровью можно комфортно жить в одной квартире , хотя я такие случаи знаю и была в гостях у своих одногруппниц , которы так жили . Многие мечтали убежать вместе с мужем и детьми , но финансово не могли себе позволить, постоянно ныли , жаловались , как неприятно видеть каждый свекровь и свёкра .Комментировать
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