Politico: НАТО подтверждает безопасность ядерных учений в Италии

НАТО заверяет Россию в безопасности ядерных учений Steadfast Noon в Италии с 13 по 23 октября. Депутат Анджело Бонелли требует объяснений от Минобороны Италии о многонациональных учениях.
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