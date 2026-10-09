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Царьград

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Politico: НАТО подтверждает безопасность ядерных учений в Италии

Politico: НАТО подтверждает безопасность ядерных учений в Италии

НАТО заверяет Россию в безопасности ядерных учений Steadfast Noon в Италии с 13 по 23 октября. Депутат Анджело Бонелли требует объяснений от Минобороны Италии о многонациональных учениях.

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