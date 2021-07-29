Цена на газ в Европе не снизится до открытия СП-2, считает аналитик

Цена на газ в Европе поднялась на споте почти до 500 долларов за тысячу кубометров. В "Интерфаксе" сообщили, что это случилось на фоне низкого уровня запасов в европейских хранилищах и уменьшающихся поставок сжиженного природного газа (СПГ).