В Черкасской области сотрудники ТЦК незаконно мобилизовали настоятеля Николаевского храма УПЦ

На Украине продолжается незаконная мобилизация священников Украинской Православной Церкви. Протоиерей Андрей Кононенко, настоятель Николаевского храма УПЦ в селе Бубнова Слободка в Черкасской области, пришёл в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы обновить данные.
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