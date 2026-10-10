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В Черкасской области сотрудники ТЦК незаконно мобилизовали настоятеля Николаевского храма УПЦ

В Черкасской области сотрудники ТЦК незаконно мобилизовали настоятеля Николаевского храма УПЦ

На Украине продолжается незаконная мобилизация священников Украинской Православной Церкви. Протоиерей Андрей Кононенко, настоятель Николаевского храма УПЦ в селе Бубнова Слободка в Черкасской области, пришёл в территориальный центр комплектования (ТЦК), чтобы обновить данные.

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