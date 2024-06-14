Челябинку, разорившую свою фирму, отправят в колонию

Бывшего директора организации в Челябинске осудили за хищение около 40 миллионов рублей. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Советский районный суд Челябинска признал горожанку виновной в краже.
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