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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мостовой о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч»

Мостовой о «Спартаке» и 0:4 от «Крыльев»: «На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч»

«Ужасно, просто ужасно то, что я сегодня увидел. На поле была только одна команда, а вторые просто передавали друг другу мяч.

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