Экс-владелец банка "Югра" Хотин стал подозреваемым по новому делу

Андрей Любимов/РБК/ТАСС Приговоренный к девяти годам лишения свободы за растрату свыше 23 млрд рублей бывший владелец банка "Югра" Алексей Хотин стал подозреваемым по новому уголовному делу о мошенничестве, следует из материалов дела, опубликованных на официальном портале судов общей юрисдикции Москвы.