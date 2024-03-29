Дайджест дня: 50-летие Гольфа, Гранта в Азербайджане и другие события индустрии

Дайджест дня: 50-летие Гольфа, Гранта в Азербайджане и другие события индустрииРовно 50 лет назад, 29 марта 1974 года, на головном заводе компании Volkswagen в немецком Вольфсбурге началось производство хэтчбеков Volkswagen Golf.
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