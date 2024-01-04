Гладков: ВСУ за сутки обстреляли Белгород из "Ольхи" и повредили 40 объектов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Белгород из реактивной системы залпового огня "Ольха", за сутки повреждения получили 20 частных домовладений, шесть квартир в многоквартирных домах, 12 хозяйственных объектов, 13 автомобилей.
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