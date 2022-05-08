Комбрига морпехов ВСУ и начштаба 36-й бригады задержали при выходе с «Азовмаша»

Федеральное агентство новостей / Александр Симонов Высший командный состав 36-й бригады морской пехоты ВСУ в лице командира бригады Владимира Баранюка и главы штаба полковника Дмитрия Кормянкова взят в плен при попытке покинуть завод «Азовмаш».