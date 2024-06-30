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CNN: в ЕС опасаются, что РФ и КНР посеют раздор в США при выходе Байдена из гонки

CNN: в ЕС опасаются, что РФ и КНР посеют раздор в США при выходе Байдена из гонки

Союзники США по НАТО и Евросоюзу опасаются, что в случае возможного снятия кандидатуры президента США Джо Байдена для участия в выборах, противники страны, в частности Россия и КНР, смогут посеять раздор в американском государстве.

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