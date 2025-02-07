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Эксперт рассказала о правильном уходе за зимней обувью

Эксперт рассказала о правильном уходе за зимней обувью

В зимнее время обувь подвергается нешуточным испытаниям. Мокрый снег, соль, слякоть, перепады температуры могут испортить даже дорогие кожаные ботинки за две-три недели, а замшевую обувь, требующую более деликатного ухода, еще быстрее.

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