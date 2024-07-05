Пора прекращать жалобы в «Спортлото», Запад понимает только силу – Рожин

АндрейБорков

Сколько уже этих "красных линий" пройдено и что? И ХЕР В ОЧКО! Пальчиком грозим, бормочем что то, иногда гневно выступает наш представитель в ООН Небезя, Маша Захарова витиевато выражается, а те же укропитеки охеревают все больше и больше. Те же америкосы, глядя на наше словоблулдие и соплежевание уже в открытую, не скрываясь бьют по нашим городам и объектам! На днях америкосы, что заявили? То, что они разрешат укропитекам херачить по России хоть до Владивостока с Южно-Курильсколом! А наводить ракеты кто будет, кто корректировать и давать целеуказание? Укропитеки этого просто не смогут, им не чем, а вот америкосы именно этим и займутся. И наши опять что? ОПЯТЬ ХЕР В ОЧКО! Теперь в Румынии Ф-16 типа с укропитекскими летунами будут. И что будет? Херово будет Крыму, Краснодару, Брянску и Ростову, а так же Курску и до Москвы долететь сможет, и на линии фронта тоже нашим парням не очень хорошо будет. Посмотрят америкосы и на это все, а потом еще круче завинтят! А мы все в благородство играемся, все какие то "международные нормы" соблюдаем. До соблюдаемся. А может все проще, все уже "попилено" и договорено? Может быть мы уже проданы с потрохами и надо только внешнее "приличие" соблюсти продавцам и покупателям? На рассмотрение в ГД вынесено предложение на запрет депутатам владеть за бугром имуществом! А ФЗ о Гос.службе, хрен знает когда принятый это с самого начала ЗАПРЕЩАЛ, а депутаты под этот ФЗ как родные попадают. Зачем тогда еще один такой же Закон? А заводы, машины, пароходы в странах НАТО у кого, у кого счета в банках с акциями и облигациями. Все у них же, у "слуг народных" и чинуш высоко сидящих. И что там дальше про Румынию с Ф-16 и т.п.? Получается, что сейчас история повторяется, при чем не Великая Отечественная повторяется, а Русско-Японская 1904-5 годов и 1-я Мировая, когда через воюющие страны поезда с тюльпанами из Амстердама в Петербург строго по расписанию ходили!