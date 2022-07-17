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ЦСКА и «Интернасьонал» близки к договоренности по левому защитнику Мойзесу. За него хотят 2,5 млн евро (Metaratings.ru)

ЦСКА ведет переговоры с «Интернасьоналом» по левому защитнику Мойзесу. По информации Metaratings.ru, «Интернасьонал» готов отпустить бразильца за 2,5 млн евро.

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