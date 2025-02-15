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  • зуфар юсупов
    А красавица на фото это реально пострадавшая? Почему она мне представляется копией известной крупной российской винов..."Это предательств...
  • valentina sergeeva
    "Приезжего" вижу, а красавица-то где?.. А вообще... такое чувство, что всех этих "приезжих" специально заслали в Росс..."Это предательств...
  • ТАМАРА СНЕЖКО (АНДРУШ)
    👍 👍 👍Все, приехали: у ...

Дядя Сэм больше не нуждается в Европе: Пентагон послал четкий сигнал Брюсселю... Глава Пентагона Хегсет: США переключатся с Европы на сдерживание Китая

Дядя Сэм больше не нуждается в Европе: Пентагон послал четкий сигнал Брюсселю... Глава Пентагона Хегсет: США переключатся с Европы на сдерживание Китая

Из Вашингтона прилетел звонкий щелбан прямо в лоб пожилому лакею-Брюсселю. Хозяйские слуги передали важную весть - больше Евросоюз Америку не интересует, и тратиться на вопросы безопасности Европы США не собираются.

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