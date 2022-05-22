В Думе предложили наказывать инспекторов ГИБДД за незаконные штрафы

Группа членов российского парламента в понедельник, 23 мая, внесут на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект о введении штрафов для сотрудников Госавтоинспекции за незаконное привлечение водителей к административной ответственности.
Группа членов российского парламента в понедельник, 23 мая, внесут на рассмотрение Государственной думы РФ законопроект о введении штрафов для сотрудников Госавтоинспекции за незаконное привлечение водителей к административной ответственности.
Свежие комментарии