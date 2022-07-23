Мировое обозрение

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OneWeb и Eutelsat могут объединиться в общеевропейского спутникового оператора

OneWeb и Eutelsat могут объединиться в общеевропейского спутникового оператора

Британский спутниковый оператор OneWeb находится в шаге от слияния с французским оператором спутниковой связи Eutelsat Communications SA, что позволит создать общеевропейского оператора, сообщил Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

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