«Домики добра» помогут жителям Западного Дегунина поздравить бойцов СВО с Новым годом

Предметы первой необходимости для участников специальной военной операции (СВО), а также подарки для детей, проживающих на новых территориях каждый желающий сможет принести в специальные «Домики добра», которые начинают открываться по всему городу.
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