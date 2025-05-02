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Новости Липецка

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  • Егор Горшков
    Это значимое событие не только для города, но и для всего региона.Герман Греф и Иго...

Инфляция в Липецкой области выше общероссийской: цены на сыр и кофе бьют рекорды

Инфляция в Липецкой области выше общероссийской: цены на сыр и кофе бьют рекорды

Жители Липецкой области в марте 2025 года вновь ощутили на себе инфляционное давление. По данным Липецкстата, цены за месяц выросли на 0,71%, а за год (по официальной статистике) – на 11,05%, что значительно выше общероссийского показателя.

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